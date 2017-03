Uto Ughi in concerto per la Fondazione Cardioteam. Un Quartetto per il cuore dei giovani

di Emanuele Rebuffini

Lunedì 20 marzo nella cornice barocca della Chiesa di San Lorenzo, il Maestro Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana e fra i massimi interpreti contemporanei, dirigerà un concerto benefico a favore del progetto “Per il cuore dei giovani” promosso dalla Fondazione Cardioteam presieduta dal cardiochirurgo torinese Marco Diena.

Il concerto – già esaurito ! – vedrà esibirsi Uto Ughi in quartetto con Maryse Regard, secondo violino, Luca Pincini al violoncello e Marco Misciagna alla viola, che eseguiranno le opere per quartetto d’archi “La Morte e la Fanciulla” di Franz Schubert e “L’Americano” di Antonìn Dvoràk.

«Da sempre ho ‘a cuore’ i giovani ai quali dedico una parte del mio tempo – afferma il Maestro Uto Ughi – Sono convinto infatti che l’arte, la cultura e la musica possano non solo ampliare la necessaria intelligenza di un mondo sempre più interrelato, ma anche formare il senso civico e morale delle nuove generazioni. E naturalmente orientarsi sin da ragazzi ad una corretta ‘dieta’, intesa etimologicamente come stile di vita, è doveroso e necessario».

Nato a Busto Arsizio nel 1944, Uto Ughi nella sua straordinaria carriera ha suonato in tutto il mondo, esibendosi nei principali Festivals e con le più rinomate orchestre sinfoniche, ma i suoi interessi non si limitano alla sola musica, infatti è in prima linea nella vita sociale del Paese e il suo impegno è volto soprattutto alla salvaguardia del patrimonio artistico nazionale. In quest’ottica ha fondato nel 1976 il festival “Omaggio a Venezia”, al fine di raccogliere fondi per il restauro dei monumenti storici della città lagunare, quindi alla fine degli anni Novanta “Omaggio a Roma”. È fondatore e direttore, dal 2003, del festival “Uto Ughi per Roma”. Il 4 settembre 1997 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per i suoi meriti artistici.

Uto Ughi suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più bei “Guarneri” esistenti, e con uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer” perché appartenuto all’omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.

«La Fondazione Cardioteam – ricorda il Presidente Marco Diena – da sempre è in prima linea sul fronte della divulgazione di corretti stili di vita preventivi delle malattie cardiovascolari, nonché sulla diagnosi precoce e sulla formazione e collaborazione internazionale di medici e paramedici di aree svantaggiate del mondo. L’attenzione del Maestro Uto Ughi ci onora e ci stimola a proseguire sulla strada intrapresa».

Cardioteam Foundation Onlus è ormai al sesto anno del progetto CardioToSchool, con oltre 50 scuole e più di 6000 studenti coinvolti. La Fondazione intende continuare ad offrire alle scuole percorsi di formazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie al nuovo progetto “Per il cuore dei giovani” che la serata benefica sostiene. Le patologie cardiovascolari sono molto diffuse nella popolazione e rappresentano la prima causa di morte nei Paesi industrializzati, tra cui l’Italia. Si salvano molte più persone attraverso la prevenzione che con le cure. Gli interventi nelle scuole secondarie mirano a sensibilizzare i ragazzi mediante un percorso di formazione e prevenzione che ponga a confronto medici e studenti, aumentando in questi ultimi la consapevolezza che proprio dall’adolescenza si creano, per disinformazione, le premesse che possono sfociare nelle grandi patologie dell’età adulta. Le azioni didattiche si esplicano attraverso un linguaggio semplice e incisivo, con l’uso di video, diapositive, modelli 3D, immagini e la distribuzione dei Quaderni del Cuore, che narrano con la tecnica del fumetto storie dissuasive contro alcool, fumo, droga e scorretti stili di vita.

La Fondazione Cardioteam si occupa di prevenzione, diagnosi precoce e cura di infarto, ictus e alte malattie cardiovascolari, come l’aneurisma dell’aorta ascendente. Tra i progetti più importanti ricordiamo il CardioVan, un ambulatorio medico itinerante che realizza screening gratuiti girando per tutta l’Italia.

www.cardioteamfoundation.org

www.utoughi.com

www.sanlorenzo.torino.it