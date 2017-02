“Venere in pelliccia” ovvero il prisma della femminilità. Sabrina Impacciatore è Vanda Jordan

di Emanuele Rebuffini

“Dio lo ha punito e lo ha messo in mano ad una donna”. Una sala prove. Dopo una lunga giornata di audizioni un regista teatrale non ha ancora trovato l’attrice giusta per interpretare Wanda Von Dunayev, la protagonista di Venere in pelliccia, il romanzo erotico di Leopold von Sacher-Masoch (1870). All’ultimo si presenta Vanda Jordan, una ragazza rozza e sboccata, tacchi vertiginosi, vestita di cuoio e borchie sotto un soprabito fradicio di pioggia, che con insistenza ottiene il provino. Ma quella che sembrava una giovane sguaiata e sprovveduta, ignorante e animalesca, un po’ cialtrona e un po’ stracciona, comincia a tessere la rete che intrappolerà il regista in un ambiguo gioco al massacro fatto di seduzione, dominazione e sottomissione, potere, sesso e vendetta. La bizzarra audizione sfocia così in uno scambio di ruoli tra regista e attrice, vittima e carnefice, un duello teatrale combattuto su una pedana rossa in cui i confini tra realtà e finzione vanno lentamente sfumando. La pluripremiata e acclamata pièce del regista americano David Ives (classe 1950), liberamente ispirata al testo di Sacher-Masoch, è una sexy dark comedy, che inizia in modo brillante e divertente per poi virare verso il dramma psicologico e concludersi con una scena degna della tragedia greca, con il regista in balìa delle Baccanti. Venere in pelliccia, da cui Roman Polanski nel 2013 ha tratto l’omonimo e straordinario film presentato al festival di Cannes, viene ora messa in scena per la prima volta in Italia, nell’interpretazione di Sabrina Impacciatore e Valter Malosti, che ne ha curato anche la regia.

Un grande successo di pubblico e di critica, che ora arriva al Teatro Gobetti di Torino fino al 19 febbraio, già tutto esaurito. Lo spettacolo prodotto da Pierfrancesco Pisani, Parmaconcerti e Teatro di Dioniso, rivela una stupefacente Sabrina Impacciatore, che con un’interpretazione intelligente, ironica e sensuale non fa rimpiangere Emmanuelle Seigner. Certo, può sorprendere vedere l’ex ragazza pop pop lanciata da Gianni Boncompagni ora in versione sado-maso, ma Sabrina Impacciatore ha alle spalle non solo tanta tv e cinema (L’ultimo bacio, Baciami ancora, N Io e Napoleone, Signorina Effe), ma anche molto teatro (negli ultimi spettacoli ha lavorato con Valerio Bisnasco), e qui si rivela attrice “potente e sofisticata” (Franco Cordelli, Corriere della Sera).

«Il testo di David Ives è del 2010 ed è stato rappresentato con enorme successo a Broadway e in vari Paesi – ci racconta Sabrina Impacciatore – noi lo portiamo in Italia per la prima volta, ed è una grande responsabilità. Non ho voluto vedere il film di Roman Polanski per non avere alcun condizionamento, ma il grande successo di pubblico e di critica, al di là di ogni nostra immaginazione, mi fa dire che non abbiamo nulla da invidiare al film. Venere in pelliccia è una vera festa del teatro, che credo stia riconciliando il pubblico, infatti abbiamo avuto ovunque il tutto esaurito, a cominciare dall’Ambra Jovinelli di Roma. Si parla del rapporto tra regista e attrice, si gioca con il teatro nel teatro e per questo gli appassionati di teatro impazziscono e i registi che sono venuti a vedere questo spettacolo in giro per l’Italia si sono molto divertiti.»

Il testo di David Ives è doppiamente impegnativo per un’attrice, da un lato perché è un duello verbale, un corpo a corpo intellettuale e fisico, con dialoghi serrati dall’inizio alla fine, dall’altro per la prorompente fisicità della protagonista

«Per questo ruolo mi sono preparata molto bene, perché volevo essere credibile, per questo mi sono allenata ogni giorno per mesi. Fare metà spettacolo in guepière è motivo di grande ansia per un’attrice. Vanda è un personaggio che richiede un faticoso allenamento e molto studio, sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico e introspettivo. Ma sono molto orgogliosa, ho raggiunto l’obiettivo, perché ora il personaggio vive da solo in scena e mi sta dando grandi soddisfazioni.»

Chi è Vanda Jordan?

«Un personaggio indimenticabile, che credo che ogni attrice vorrebbe interpretare una volta nella vita, perché è un ruolo ti permette di attingere a tutte le arti possibili della femminilità. È una specie di scatola dove tu attrice puoi metterci dentro tutto quello che vuoi, di tuo o di immaginato e fantasioso. Una donna molto complessa, inafferrabile, sfaccettata, che usa tutte le armi per perseguire in modo implacabile il suo obiettivo. Vanda è una sorta di Bignami della femminilità, che dall’ingenuità e dal candore arriva all’aggressività e alla crudeltà, toccando le corde della volgarità, della sgradevolezza come quelle della tenerezza e della seduttività. Un prisma inafferrabile che fa impazzire.»

Quali sono le peculiarità di questa messa in scena firmata da Valter Malosti su traduzione di Masolino D’Amico?

«Si tratta di una regia meravigliosa, perché è riuscito a creare un tappeto sonoro davvero potente (musiche di Richard Wagner, ma non manca lo storico pezzo dei Velvet Underground Venus in fours) e a catturare i diversi livelli del testo, infatti la contemporaneità e il 1870 si intersecano in modo assolutamente organico e suggestivo. I costumi sono di Massimo Cantini Parrini, premio David di Donatello per il film di Matteo Garrone Il racconto dei racconti. Una regia molto intelligente, che riesce a contenere al tempo stesso una parte iniziale molto comica, che poi pian piano scivola in un’atmosfera perturbante, inquietante. Questo era un rischio, essendo difficile coniugare registri così lontani l’uno dall’altro e Valter Malosti c’è riuscito in modo davvero magistrale, unendo l’alto e il basso, il pop e l’idea più alta del teatro. Inoltre, abbiamo aggiunto una caratteristica in più scegliendo di ambientarlo in Italia, infatti nel testo originario il regista si chiamava Thomas, mentre qui è Valter Malosti con il suo nome e cognome, e Vanda è il nome d’arte di una romanaccia ignorante ed invadente che vuole interpretare quel personaggio leggendario. Questo genera una maggiore identificazione con il pubblico, che entra in immediata empatia con questi due personaggi.»

