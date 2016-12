Waterscape: l’escapismo fluido di Eric Zener

di Emanuele Rebuffini

«Quello che cerco di dipingere è l’escapismo. Si tratta di avere un momento per nascondersi, evadere e restare soli con se stessi»: fino al 7 gennaio la galleria Febo e Dafne ospita “Waterscape”, personale dell’artista americano Eric Zener. Attraverso una ventina di opere di recente produzione, la mostra torinese, curata da Melanie Zefferino, permette di conoscere il suggestivo lavoro di un artista di primo piano nel panorama artistico contemporaneo.

Nato in Oregon nel 1966, ma californiano d’adozione, Eric Zener ha ricevuto diversi premi internazionali, fra cui il Palm Springs Desert Museum Award (2000) ed il New American Paintings Award (1998). Le sue opere fanno parte prestigiose collezioni private e museali, incluse le raccolte dell’Iquantic di San Francisco e Boston, del Museo Alfabia di Sumoto (Giappone) e del Miniatuur Museum di Amsterdam.

Acqua, luce e corpi sono i protagonisti delle sue opere. Corpi femminili perfetti, armoniose figure in costume (Eric Zener ha evitato la scontata nudità) che si immergono in acque azzurre, smeraldine o scure per poi riemergere. Treading Water, Italian Pool Diver, Long Stretch, Resurfacing, Immersion: immagini di rara bellezza che coniugano spiccato realismo e idealizzazione estetica dei corpi in movimento nelle trasparenze dell’acqua.

«Eric Zener è stato associato agli iper-realisti della scuola americana – spiega Melanie Zefferino – ma in realtà se ne distanzia perché, attraverso l’interpretazione esaltata della bellezza e la sublimazione degli spazi sommersi, va verso una dimensione esteticamente più idealizzata, anche se non mancano note di un sentire tipicamente americano nella sua opera. La sua particolarità è soprattutto tecnica. Infatti, i suoi mixed media works sono sinfonie visive di fotografia e pittura auto-illuminanti. Ha cominciato a crearli una decina d’anni fa: prepara il legno con la foglia d’oro, applica la pellicola fotografica trasparente, poi dipinge a più strati con resina e foglia d’oro e cristallizza la tavola con la resina che dà questa apparenza lucida, restituendo il senso della fluidità dell’acqua. Dipingendo a strati crea una volumetria all’interno della pittura che si auto-illumina grazie al metallo pregiato che dal fondo riflette la luce».

L’acqua è per l’artista medium di trasformazione poiché, «immergendosi nella fluidità rigeneratrice di questo elemento naturale, anche solo per un momento, è possibile evadere, raggiungere livelli di

coscienza sommersi e ritrovare la propria luce interiore per poi riemergere ispirati». Eric Zener usa un termine poco comune, escapismo, che «allude alla fuga dalla realtà per un qualche momento per poi ritornare nella quotidianità – aggiunge Melanie Zefferino – le sue figure femminili scappano nell’acqua, trovano per un momento un rifugio esistenziale e poi riemergono, rigenerate».

