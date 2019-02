Mercoledì 6 febbraio a Torino sarà lutto cittadino per commemorare Marisa Amato, la donna rimasta tetraplegica in seguito ai fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017 e deceduta la scorsa settimana.

Per tutto il giorno dunque le bandiere saranno a mezz’asta sugli edifici comunali, di enti pubblici e privati, e delle scuole. Inoltre saranno sospese le manifestazione musicali previste nelle piazze cittadine.