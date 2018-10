In Piemonte sono stati 1.875 gli iscritti al Movimento Cinque Stelle che hanno preso parte alle Regionarie, le votazioni sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati alle prossime elezioni regionali.

Ora la seconda fase a cui accederanno i dieci candidati più votati, di cui però non si conoscono il numero di preferenze ottenute (per non condizionare la seconda consultazione online), tra questi gli attuali consiglieri regionali Bertola, Willem Campo, Valetti e Frediani.

I diieci candidati più votati sono: Giorgio Bertola, Mauro Willem Campo, Fabio Desilvestri, Francesca Frediani, Paolo Maria Mosca, Luisella Neri, Sean Sacco, Alvi Torrielli, Federico Valetti, Luca Zacchero.