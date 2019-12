Una cosa è sicura. Chi non ci sarà oggi in piazza Castello a Torino per la manifestazione delle sardine. Non ci saranno i volti dei rappresentanti piemontese del centrodestra.

Per il resto, all’iniziativa a cui sono già previsti 25.000 persone, parteciperanno un po’ tutti. Dalle madamine Sì TAV, ai No Tav, Da Rifondazione Comunista al Partito Democratico. E ci sarà anche una parte della maggioranza della sindaca Chiara Appendino, i Cinque Stelle. Una manifestazione che raccoglie quindi le due anime di governo pronte a manifestare contro l’opposizione,

Questione di coerenza. Oppure di mancanza di coerenza, come sostiene invece il segretario della Lega a Torino Fabrizio Ricca.

«Alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle torinese, compreso il presidente del consiglio comunale, fanno sapere che questa sera saranno in piazza insieme al movimento delle Sardine. Mi chiedo quale sia la coerenza politica di un partito che fino a pochi mesi fa governava con Matteo Salvini e oggi scende in piazza con un movimento che come unico punto programmatico ha la sua avversione verso il leader della Lega? – afferma Ricca -. Tutti sono liberi di manifestare e ogni manifestazione ha la sua legittimità e dignità ma è paradossale, per non dire grottesco, che un esponente di un partito di governo, che sicuramente non sta facendo del bene a questo Paese, decida di scendere in piazza per protestare contro un partito che al momento è all’opposizione e che fino a poco fa era un suo alleato».