Valentina Sganga, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, ritorna sugli incidenti avvenuti al Campus Einaudi tra collettivi studenteschi antifascisti e il Fuan, organizzazione giovanile vicino a Fratelli d’Italia. Sganga non fa sconti: «Chi, come il Fuan, attacca l’Anpi e quanto rappresenta non può avere spazio negli atenei e lo stesso vale per chi sfrutta episodi di cronaca per fare campagna elettorale sulla pelle degli studenti, come il presidente Edisu Sciretti. Antisemitismo e razzismo si combattono anche con i fatti e non sostenendo politiche discriminatorie e fasciste». Sganga fa riferimento oltre agli scontri della scorsa settimana anche alla proposta Sciretti di sospendere le borse di studio agli studenti arrestati e denunciati.

Poi la capogruppo M5S ricorda la manifestazione contro l’antisemitismo in programma questa sera alle 18 davanti a Palazzo Civico. «Una manifestazione ufficiale – spiega – che però ribadisce da che parte stanno i torinesi e le sue istituzioni. A convocarla ci sono tutti i gruppi del Consiglio comunale, compreso quello MoVimento Cinque Stelle Torino, ma hanno aderito anche l’Università e altre importanti realtà di Torino. Questo – aggiunge – dev’essere un momento per ribadire che i valori dell’antifascismo non sono negoziabili, che se siamo seduti in un Consiglio comunale eletto democraticamente è perché qualcuno ha combattuto per liberarci dal nazifascismo».