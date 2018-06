Mercoledì, 27 giugno, alle 16, nella Sala Colonne del Palazzo Civico di Torino, verrà presentato il progetto “Maistru Torra”.

«Si tratta di un progetto – spiega Mario Sechi, presidente del Circolo di Sant’Efisio – promosso e finanziato dalla Regione Sardegna e realizzato dall’agenzia formativa Ifold, che opera sull’isola da più di trent’anni».

«”Maistru Torra” è finalizzato ad offrire a giovani sardi disoccupati opportunità di formazione e qualificazione professionale in aziende italiane e per questa ragione Regione Sardegna e Ifold hanno chiesto al FASI, la Federazioni delle Associazioni Sarde in Italia, e ai circoli di favorire, sui vari territori, e noi lo faremo a Torino, l’incontro fra i responsabili del progetto e i rappresentanti delle aziende».

Il primo incontro mercoledì, con il seminario in cui verranno illustrato il programma e dove verrà «offerta la possibilità di conoscere più a fondo le opportunità offerte dalle work experience come nuova modalità formativa di crescita delle competenze».

“Maistru Torra”, come è detto finanziato dalla Regione con un milione e 335 mila euro per la realizzazione delle azioni progettuali, indennità di frequenza previste per i disoccupati e incentivi alle imprese.