Malocchio e maledizioni sono dei malefici che vengono adoperati dagli occultisti, ossia dai maghi della magia nera.

Sono in tante le persone che chiedono di adoperare questi riti, i quali si differenziano dalle fatture poiché hanno effetti di intensità o di velocità differente, a seconda che si tratti di un malocchio o una maledizione.

La magia nera viene spesso utilizzata per recare danno a qualcuno: in genere si tratta di un nemico che tende a provocare molta sofferenza alla persona che ne usufruisce. E i riti di magia nera, a loro volta, possono arrecare molta sofferenza alla vittima designata.

Se sei intenzionato a scoprirne di più sui malocchi e le maledizioni, che sono alcune delle modalità con le quali la magia nera può operare, ti invito a proseguire nella lettura di questo articolo, a partire dal prossimo paragrafo.

Le caratteristiche di malocchio e maledizione

Il malocchio produce sintomi simili a quelli di una fattura, ma di entità minore: è per questo che a volte le persone scelgono di lanciare un malocchio alla vittima, cioè proprio per evitare di farla soffrire eccessivamente. Con le attuali conoscenze dei maghi più preparati, è possibile praticare un malocchio a distanza: basta una fotografia e la recitazione di alcune formule. Questa procedura rispetta comunque il significato del malocchio, che è quello di lanciare sventure tramite lo sguardo.

Fotografie, formule e frasi possono essere utilizzate anche per lanciare una maledizione a qualcuno. A differenza di malocchio e fattura, la maledizione ha degli effetti immediati, e spesso la si sceglie per arrecare sofferenze e sventure alla vittima in tempi più rapidi.

L’efficacia di malocchio e maledizione

Come spiegato nel precedente paragrafo, il malocchio ha una efficacia minore rispetto alla fattura e alla maledizione, mentre la maledizione si caratterizza per avere un effetto immediato, quindi molto più rapido rispetto al malocchio e alla fattura.

Entrambi questi sistemi possono quindi arrecare sofferenza alla persona a cui si è scelto di fare del male. Ma non possiamo garantire che questi sistemi, al pari di tutti gli altri riti di magia nera, funzionino sempre al 100%. Tuttavia, tante persone li utilizzano da secoli, perché sperano di ottenere risultati concreti.

Per farlo non agiscono da soli: si rivolgono agli esperti, per evitare di commettere spiacevoli errori e avere colpi di ritorno. Tali esperti, si avvalgono delle loro conoscenze per riuscire a gestire entità spirituali molto potenti. Esistono inoltre numerosi libri dedicati alla magia nera, e questa letteratura è stata molto utile agli attuali maghi nel formarsi e riuscire così a praticare sia fatture, che malocchi e maledizioni.

Come liberarsi da un malocchio e da una maledizione

Per liberarti dagli effetti negativi di un malocchio o di una maledizione, qualora fossi stato colpito da uno di questi malefici, non hai altra via che rivolgerti ai professionisti della magia nera. Costoro infatti possono sia provocare che annullare tutti i malefici attuabili da questo tipo di magia. Evita assolutamente di ricorrere a riti fai da te, perché sono pericolosi e potresti aggravare ulteriormente la situazione.