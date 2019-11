Proseguono da parte della Protezione civile della Città di Torino le attività di monitoraggio dei corsi d’acqua e di informazione alla cittadinanza.

Il passaggio in città della piena del fiume Po è atteso nel pomeriggio.

Per le attività produttive, commerciali, di ristorazione e sportive (comprese quelle svolte in circoli privati) nelle zone del Meisino (tra via Agudio, corso Casale al confine con San Mauro e l’asta del Po) e del Fioccardo (tra corso Moncalieri, corso Monterotondo e l’asta del Po fino al confine con Moncalieri), aree a rischio allagamenti, è stata disposta la chiusura con apposita ordinanza.

Aggiornamenti dopo le ore 18.