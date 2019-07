Sembra ormai diventato un appuntamento quotidiano del pomeriggio torinese quello con i temporali torrenziali che se da un lato stanno spazzando via l’afa dall’altra stanno causando non pochi disagi e danni. Anche oggi infatti una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Torino con tanto di gradine e molti millimetri di acqua scesi in poco più di mezz’ora, mandando in tilt il traffico e causando veri e propri allagamenti.

Anche per domani, giovedì 4 luglio, si prevede tempo instabile e possibili nuovi temporali pomeridiani, ma da venerdì invece il sole dovrebbe tornare a splendere e portare con sè l’afa. Infatti si prevede per il weekend temperature che supereranno i 40 gradi.