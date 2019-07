Dopo i giorni di caldo ecco che su Torino si è abbattuto un nubifragio. Un violento acquazzone accompagnato da raffiche di vento e una forte grandinata ha sorpreso i torinesi. I grossi chicchi di ghiaccio hanno causato danni non solo alle automobili, ma anche ad alcune vetrate andate in frantumi.

Si registrano disagi in molte zone del capoluogo piemontese, con strade allegate, dalla periferia al centro cittadino.

Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco, intervenuti per aspirare l’acqua, da garage e scantinati.

Alla periferia nord di Torino, dove il violento acquazzone si è sviluppato, sono stati registrati circa 40 millimetri di acqua in un’ora, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 50 chilometri orari. Temporali in esaurimento sono segnalati anche in altre province del Piemonte. La temperatura è passata da 35 a 23 gradi. Nuove piogge sono previste dall’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per la giornata di mercoledì.