Un violento acquazzone con grandine e vento si è abbattuto su Torino poco dopo le 15, creando non pochi disagi alla viabilità.

Sono stati segnalati numerosi danni dovuti agli allagamenti: il sottopasso Repubblica, in corso Regina Margherita (sotto Porta Palazzo), è stato chiuso. Stessa sorte per lungo Stura Lazio. Rallentato il traffico in corso Cairoli dalla presenza abbondante di acqua, probabilmente causata dai tombini ostruiti.

In corso Duca degli Abruzzi 40 un ramo è caduto sulla carreggiata, un altro ramo è caduto in corso Peschiera 145 all’angolo con corso Ferrucci. Mentre un albero di corso Re Umberto 41 ha radici esposte ed è sotto osservazione dei Vigili del fuoco.

Ma la zona ad avere avuto la peggio nel violento nubifragio è quella di Aurora-Vanchiglia. In piazza Crispi due famiglie sono state costrette a lasciare l’appartamento per infiltrazioni d’acqua. La sede della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 risulta inagibile per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilità anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano 41 uno stabile è stato evacuato

Danni anche al patrimonio verde. La caduta di diversi alberi ha determinato la deviazione delle linee 10, 15 e 16 Gtt.

Tuttavia il fine settimana sembra essere ancora salvo. Infatti, secondo l’Arpa, quella che ha colpito il capoluogo piemontese è una veloce perturbazione di origine atlantica che determina un tempo molto instabile. Già verso sabato sera, la rimonta dell’alta pressione riporterà il bel tempo.