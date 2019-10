Grossi disagi questa mattina a Torino per chi usa i mezzi pubblici della Gtt. Traffico in tilt nella periferia del capoluogo piemontese, in zona Madonna Di Campagna, già parecchio segnata per via dei lavori di abbattimento delle sopraelevate di corso Grosseto.

Infatti, tutte le linee dei tram hanno subito un arresto improvviso causato dalla mancata erogazione di corrente nei cavi che alimentano i mezzi.

Una fila di veicoli immobili riempie le corsie preferenziali. Nulla sono valse le proteste degli utenti, che loro malgrado sono stati deviati su linee servite da pullman a gasolio, che saranno poco green, ma al momento sembrano l’unica alternativa possibile.

foto Paolo Bogliano