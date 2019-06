Il mancato via libera da parte del Consiglio di Amministrazione di Renault che ha bocciato la proposta di fusione presentata da Fca (poi ritirata), sarà al centro dell’incontro che il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Ciro, vuole avere con il vertici del gruppo, come spiega: «Ho già preso contatti con Fca per un incontro la prossima settimana con i vertici del gruppo. So che lo stesso ha fatto anche la sindaca Appendino, sarebbe opportuno farlo insieme».

«Nella mia esperienza di europarlamentare a Bruxelles ho capito che quando ci si allea si è più forti per questo avevo visto con favore la proposta. Poi, però – continua Cirio – mi sono molto preoccupato quando il governo francese ha dimostrato di voler entrare nella trattativa con tutto il suo peso e per questo ho chiesto un incontro con i vertici del gruppo, incontro che ora sarà l’occasione per approfondire non solo la proposta iniziale ma anche quello che è accaduto la scorsa notte e gli eventuali sviluppi futuri».