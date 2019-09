Forza Nuova si mobilita contro il governo targato Pd-M5s. L’organizzazione di Roberto Fiore ha organizzato per sabato, 21 settembre, una manifestazione, dal pomeriggio, in piazza Santa Rita.

Spiega Alessandro Balocco, responsabile cittadino di Forza Nuova: «Torino è la città simbolo dell’impoverimento sociale, economico e culturale in cui l’Italia sta sprofondando. Prima Fassino e poi l’Appendino: i torinesi conoscono bene l’incapacità di Pd e M5S nel gestire la cosa pubblica, l’unione di queste forze non può che trasformarsi in tragedia».

«Scenderemo in piazza per una manifestazione pacifica e apartitica, l’unico simbolo ammesso sarà il Tricolore», conclude Balocco.