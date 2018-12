Si accende il clima nella settimana che porta al derby tra Torino e Juventus. Nella notte ignoti hanno “attacchinato” dei manifesti in diverse parti della città, in particolare sui corsi che portano allo stadio “Grande Torino” dove sabato sera, 15 dicembre, si giocherà la partita.

La firma è della tifoseria bianconera, come si legge chiaramente: “Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne”. Il tutto accompagnato dal disegno di un ratto con indosso una maglia granata e un braccio bianconero che lo cattura per metterlo in un tombino.

Non è la prima volta che gli sfottò tra ultras del Toro e della Juve dallo stadio si spostano per le strade della città. Infatti nelle scorse stagioni le due curve si erano scambiati messaggi con striscioni appesi non nelle gradinate, ma per Torino.