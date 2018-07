Il consiglio di amministrazione ha deciso: Mike Manley, 54 anni, responsabile del brand Jeep, è il nuovo amministratore delegato di Fca.

Prende il posto di Sergio Marchionne le cui condizioni di salute sono peggiorate dopo l’intervento chirurgico.

Condizioni serie come ha spiegato John Elkann con una nota: “Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia.

Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia. Quello che mi ha colpito di Sergio fin dall’inizio, quando ci incontrammo per parlare della possibilità che venisse a lavorare per il Gruppo, più ancora delle sue capacità manageriali e di una intelligenza fuori dal comune, furono le sue qualità umane, la sua generosità e il suo modo di capire le persone.

Negli ultimi 14 anni, abbiamo vissuto insieme successi e difficoltà, crisi interne ed esterne, ma anche momenti unici e irripetibili, sia dal punto di vista personale che professionale.

Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico. Ci ha insegnato a pensare diversamente e ad avere il coraggio di cambiare, spesso anche in modo non convenzionale, agendo sempre con senso di responsabilità per le aziende e per le persone che ci lavorano. Ci ha insegnato che l’unica domanda che vale davvero la pensa farsi, alla fine di ogni giornata, è se siamo stati in grado di cambiare qualcosa in meglio, se siamo stati capaci di fare una differenza. E Sergio ha sempre fatto la differenza, dovunque si sia trovato a lavorare e nella vita di così tante persone.

Oggi, quella differenza continua a farla la cultura che ha introdotto in tutte le aziende che ha gestito e ne è diventata parte integrante. Le transizioni che abbiamo appena annunciato, anche se dal punto di vista personale non saranno prive di dolore, ci permettono di garantire alle nostre aziende la massima continuità possibile e preservarne la cultura.

Per me è stato un privilegio poter avere Sergio al mio fianco per tutti questi anni. Chiedo a tutti di comprendere l’attuale situazione, rispettando la privacy di Sergio e delle persone che gli sono più vicine”.

Per quando riguarda Manley il nuovo ad di Fca è nato a Edenbridge, in Gran Bretagna, il 6 marzo del 1964.

Si è laureato in ingegneria alla Southbank University di Londra completando gi studi con un Master in Business Administration all’Ashridge Management College.

A 22 anni è responsabile post-vendita della piccola Swan National Motors, ad Aberdeen, in Scozia.

Nel 2000 è direttore area sviluppo delle rete di Daimler Chrysler nel Regno Unito. Nel 2009 viene scelto come nuovo numero uno del marchio Jeep, incarico che ricopre ancora oggi.

Dal 2015 è anche a capo del marchio Ram, brand specializzato nella produzione di pickup e van.