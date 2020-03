Continuano a mancare mascherine e gel disinfettante dalla farmacie torinesi, che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono prese d’assalto dai cittadini.

A tale proposito lo scorso 11 marzo il consigliere comunale capogruppo della lista civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo ha depositato un’interpellanza alla sindaca per chiedere come intente provvedere al rifornimento di mascherine e gel per le mani e a controllare i giusti prezzi di vendita.

«Nella lotta alla diffusione del COVID 19, – spiega Petrarulo – strumenti utili a limitare di molto il contagio diretto e indiretto del virus da parte delle persone che si incontrano sono: l’utilizzo di mascherine fp3, guanti e gel disinfettanti. Nonostante l’accorato appello con un’interpellanza diretta alla Sindaca Chiara Appendino presentata in data 11 marzo 2020 ad oggi si continua a denunciarne la mancanza».

Petrarulo, dunque, chiede nuovamente alla sindaca «quali azioni sta intraprendendo per verificare la mancanza di questi approvvigionamenti? Come è possibile che ormai, trascorso quasi un mese dall’inizio del contagio, farmacie e supermercati ne risultino ancora sprovvisti? Come Amministratori pubblici, abbiamo il dovere di attivarci affinché i nostri cittadini possano sentire che abbiamo a cuore la loro prevenzione» conclude Petrarulo.