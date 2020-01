Il sonno rappresenta, in termini di tempo, un terzo della nostra giornata, ossia il tempo necessario per riposarsi, “ricaricare le pile” ed affrontare al meglio la giornata che ci attende. l’attività fisiologica del dormire è in realtà un insieme di fasi che possono essere così sintetizzate:

Addormentamento,

sonno leggero,

sonno profondo e molto profondo.

Queste fasi sono intervallate dalla fase REM e NREM: la prima, di durata breve, è quella in cui si sogna con maggior frequenza. Il riposo vero e proprio coincide con le fasi del sono profondo e molto profondo. In linea di principio basterebbe dormire 4 o 5 ore per notte, se questo arco di tempo coincidesse con le fasi di sonno profondo, ma poiché queste fasi si alternano con le altre, il suggerimento è di dormire almeno 7/8 ore per notte.

Alla base di un buon sonno sta un buon materasso. I materassi matrimoniali Tempur si caratterizzano per l’impiego di materiali altamente tecnologici, studiati e realizzati per migliorare il nostro riposo. Disponibili in varie dimensioni, i materassi matrimoniali Tempur rispondono alle esigenze di chi dorme in coppia, dove lo spazio è la presenza del partner possono influire sulla comodità e sulla qualità del sonno.

Un buon materasso matrimoniale deve quindi essere sufficientemente ampio da permettere, alle persone che lo occupano, di godere del massimo comfort. Tuttavia, l’ampiezza non è l’unico elemento con cui valutare la qualità di un materasso. Non a caso Tempur, nel suo catalogo di materiassi matrimoniali, rende disponibile una scelta ampia ed in grado di soddisfare le più importanti esigenze.

La linea di materassi Hybrid si caratterizza per l’impiego delle micro-molle come elemento di sostegno del corpo. Le micro-molle offrono una buona resistenza al peso. Più robuste e durature rispetto alle molle tradizionali esse sono tuttavia impercettibili e assai meno invasive. La tecnologia rinfrescante CoolTouch, inclusa nella linea Hybrid, contribuisce a mantenere gradevolmente fresca la temperatura del materasso anche nei periodi più caldi.

Il segmento Micro-Tech™ si caratterizza, oltre che per l’impiego del materiale TEMPUR®, per la presenza di una fodera rimovibile e facilmente lavabile in una comune lavatrice. I materassi matrimoniali Tempur Micro-Tech™ sono quelli economicamente più accessibili pur includendo la qualità della proposta Tempur. La linea Original mette insieme il meglio di Hybrid e Micro-Tech™. Original prevede l’impiego del materiale TEMPUR®, delle micro-molle e della fodera rimovibile e lavabile in lavatrice. Tutti i materassi del catalogo, infine, sono disponibili con diverse misure e differenti gradi di consistenza.

Photo by Vladislav Muslakov on Unsplash