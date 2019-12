Il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, è arrivato in visita privata al Sermig di Torino dove parteciperà alle celebrazioni per i 55 anni dell’istituzione fondata nel 1964 da Ernesto Olivero. Il Sermig, o Servizio Missionario Giovani, è alloggiato nella storica ex fabbrica di armi del capoluogo, trasformata con il lavoro volontario di migliaia di giovani e ribattezzata Arsenale della Pace.

Partito da un piccolo gruppo di ragazzi impegnati contro la fame nel mondo, oggi è il cuore di una realtà di solidarietà presente con progetti di sviluppo nei cinque continenti e con altri tre Arsenali, in Brasile con 1200 uomini di strada accolti ogni giorno, in Giordania con centinaia di bambini disabili cristiani e musulmani, e sulle colline di Torino dove ospita molti bambini malati con le loro famiglie.

Il capo dello Stato è stato accolto da Ernesto Olivero. Visiterà l’Arsenale, e gli sarà presentato il Bilancio Sociale dei 55 anni di attività dell’istituzione