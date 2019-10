Il 15 novembre a Torino, Matteo Renzi presenterà ufficialmente il suo nuovo partito, Italia Viva.

«Italia Viva cresce» spiega il leader di Italia Viva «Ci diamo appuntamento per venerdì 15 Novembre a Torino, quando lanceremo ufficialmente l’organizzazione della nostra nuova Casa. Entro Novembre dobbiamo piantare i primi 10.000 alberi dei primi 10.000 iscritti. Sarà un giorno in cui in almeno cento città diverse pianteremo gli alberi nello stesso momento. Chi vuole partecipare nel proprio comune contatti: organizzazione@italiaviva.it. Nel frattempo gli iscritti crescono. E sempre entro novembre faremo un seminario sulla lotta all’evasione fiscale con i nostri gruppi parlamentari».