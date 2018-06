Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà domani in provincia di Torino, a Ivrea e Orbassano

Il segretario della Lega infatti dedicherà un pomeriggio, dalle 15 fino alla sera, alla campagna per il ballotaggio per le amministrative, nelle tue cittadine.

Dalle 18-19 resterà ad Orbassano, piazza della Pace, poi alle 20.45 parlerà ad Ivrea di fronte al Centro “La Serra”, in corso Botta.

I candidati per la Lega al ballottaggio sono Stefano Sertoli per Ivrea, Giovanni Falsone per Orbassano.

Non si conoscono ancora i dettagli del programma del ministro, ma non è da escludere una visita anche sotto la Mole.