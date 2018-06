La sindaca Chiara Appendino si è recata questa mattina all’Istituto Berti per salutare i maturandi chiamati alla loro prima prova della maturità 2018.

«Questo è un momento che non dimenticherete mai, è un’esperienza che vi porterete dentro per sempre e, comunque vada, andrà bene».

La prima cittadina ha ricordato la sua notte prima dell’esame, «non ho dormito come non ho dormito tutte le notti precedenti alle prove», e la sua delusione per un voto finale inferiore, visto che come lei ha detto «vengo considerata una secchiona», alle sue aspettative.

Nelle ore precedenti aveva scritto su Twitter: «Cinque anni passati tra banchi, aule e compagni che non dimenticherete mai godetevi ogni momento della fine di questo percorso. Andrà tutto alla grande. In bocca al lupo, maturandi».