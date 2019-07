“Esprimiamo soddisfazione per il rientro nel gruppo consiliare del Pd di Beinasco di Maurizio Piazza che ringraziamo per la risposta positiva al nostro richiamo al senso di responsabilità per la chiusura positiva di una fase politica complicata, in un momento politico particolare che interessa l’ambito nazionale quanto quello locale” dichiarano Mimmo Carretta e Raffaele Gallo . “Adesso bisogna subito mettersi al lavoro per lasciarsi alle spalle spalle una vicenda che poteva compromettere un percorso che parte da lontano anche con l’ambizione di rafforzare il ruolo strategico di Beinasco nello scacchiere della citta metropolitana. Guardiamo avanti certi che la Giunta guidata da Gualchi e tutto il gruppo del Pd riusciranno con determinazione e competenza a ricambiare la fiducia accordata dai cittadini beinaschesi.

“Un ringraziamento alla Segreteria provinciale per il lavoro svolto per ricomporre il quadro a Beinasco.” dichiara la sindaca Antonella Gualchi.

Maurizio Piazza entrerà nel gruppo del Pd lunedì 29 Luglio in occasione del prossimo consiglio comunale.