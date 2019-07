Momento positivo quello attuale per il mercato immobiliare.

Come dimostrano le cifre, le compravendite immobiliari hanno fatto registrare nel 2018 un +6,5%.

Più precisamente, nello scorso anno sono state registrate ben 578.647 compravendite di beni immobiliari.

Ovviamente tale trend positivo è sostenuto da precisi fattori che aiutano chi è in cerca di una nuova casa.

Nello specifico, nel 2012 solo il 47% dei nuclei familiari poteva acquistare una casa.

Questo a causa dei prezzi degli immobili che erano cresciuti molto dopo la crisi economica del 2008 ed i redditi non erano aumentati di pari passo.

L’anno scorso, invece, a poter acquistare una casa era addirittura il 78% dei nuclei familiari, grazie anche ad un più facile accesso al credito.

Al giorno d’oggi ovviamente le difficoltà rimangono, ma di grado minore rispetto a 7 anni fa, come dimostrano anche i dati.

Resta tuttavia di fondamentale importanza essere bene a conoscenza di ciò che è necessario fare per acquistare un immobile.

Primo elemento fondamentale, è la zona in cui si sceglie di acquistare la casa.

Il quartiere, così come le caratteristiche fisiche del territorio, sono elementi importantissimi che ovviamente cambiano rispetto ai gusti ed alle preferenze di ognuno.

Fatte le dovute riflessioni sulla zona, ci sono altre decisioni da prendere per un cambiamento così importante.

Ad esempio si deve pensare bene su quale sia la migliore rata per le proprie possibilità, ed essere consapevoli che sarà un impegno economico anche per gli anni a venire.

In questo caso i fattori da tenere in considerazione sono moltissimi, per cui è richiesta la massima consapevolezza.

Il portale Affari Miei fornisce, un’ampia guida in cui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per l’acquisto della casa, in modo dettagliato ed esaustivo.

Bisogna infatti fare molta attenzione ad ogni minimo aspetto dell’immobile, dalle dimensioni al periodo in cui si acquista.

Quest’ultimo è probabilmente uno dei più importanti considerata la spesa economica che si va a sostenere ed i possibili cambiamenti del mercato.

Infine è importantissimo conoscere tutti i criteri che servono per ottenere un mutuo, in modo da non rimanere delusi nel momento più entusiasmante di questa grande esperienza.

In ogni caso, per acquistare una casa è necessario essere informati su tutti gli aspetti e ben consapevoli di tutti i piaceri e gli ostacoli che si possono incontrare.