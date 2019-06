Dopo l’incontro tra una delegazione di lavoratrici e i capigruppo della Sala Rossa, sulla vicenda del Mercatone Uno è stato depositato un ordine del giorno del consiglio comunale di Torino. Tra i primi firmatari Cino il presidente e il vice presidente della Sala Rossa Francesco Sicari, del Movimento Cinque Stelle e Enzo Lavolta, del Partito Democratico.

L’ordine del giorno chiede un impegno dell’amministrazione in tutela dei lavoratori ed è stato sottoscritto da quasi tutti i consiglieri.

In particolare viene chiesto al Comune «nel riaffermare con forza la propria attenzione prioritaria ai temi di politica industriale, esprima la reale preoccupazione per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché per i fornitori e tutti coloro che a vario titolo sono danneggiati da questa pasticciata gestione».

La sindaca Chiara Appendino e la giunta vengono invitati «a farsi promotori verso il Governo affinché sia garantita, e soprattutto in tempi celeri, la cassa integrazione straordinaria ai circa 1800 lavoratori auspicando che tutte le forze politiche facciano sentire il proprio sostegno, con l’obiettivo di attivare e rendere disponibili nell’immediato le misure di ammortizzatori sociali necessarie e di giungere a elaborare un piano di reindustrializzazione».