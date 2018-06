Sono iniziati con mercoledì 30 maggio i “Mercoledì del piano”, incontri fra amministratori

e cittadinanza per discutere e approfondire le tematiche relative al nuovo piano regolatore, che la giunta pentastellata sta predisponendo.

L’iniziativa parte dal vicesindaco Guido Montanari, che ha voluto il confronto con la cittadinanza in un’ottica di trasparenza e partecipazione. Il capoluogo subalpino è una città che “sotto la spinta della globalizzazione dei mercati è stata attraversata negli ultimi decenni da crisi ricorrenti –constata Palazzo di città – con una forte contrazione dell’occupazione e la delocalizzazione di impianti produttivi, che hanno lasciato ampi “vuoti” urbani”. La necessità alla base del nuovo piano regolatore è quella di “riempire” questi vuoti in modo appropriato e secondo le reali esigenze della cittadinanza, riducendo il consumo di suolo e facendo ripartire lo sviluppo cittadino su basi nuove.

E’ su questa traccia che nel tardo pomeriggio di ogni mercoledì – a partire dalle 17,30 – fino al 27 giugno lo spazio all’aperto antistante l’Urban Center, sotto i portici, si trasformerà per un paio d’ore in una vera e propria agorà dove i cittadini potranno intervenire liberamente al dibattito aperto dallo stesso vicesindaco.

Il primo incontro si è concentrato su “ambiente, verde e tutela del suolo”, con diretta trasmessa da Radio Flash. Prossimo appuntamento il 6 giugno, con “Patrimonio storico, paesaggio, cultura e qualità dello spazio urbano”.

A seguire “Mobilità, casa e servizi per i cittadini” (13 giugno), “Ricerca, innovazione, scuola e Università” (20 giugno) e infine “Produzione e commercio” il 27 giugno.