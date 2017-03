A Torino presentazione del comitato locale per Orlando segretario Pd

Sabato mattina alle 11 al Circolo canottieri Armida (viale Virgilio 45, Torino) verrà presentato il comitato di Torino e provincia a sostegno della candidatura di Andrea Orlando come segretario del Partito Democratico. Sarà l’occasione per presentare i principali temi della mozione, per diffondere i nomi dei referenti provinciali e regionali e le iniziative che nel week end e nelle prossime settimane si terranno sul territorio regionale.

Verrà presentato l’appello degli amministratori piemontesi a sostegno di Orlando. Sarà possibile ascoltare le motivazioni del sostegno dei parlamentari torinesi che hanno aderito a questo progetto, oltre alle voci di militanti e di alcuni simpatizzanti provenienti dal mondo dell’Università, della ricerca, del lavoro, dell’imprenditoria.