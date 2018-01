Abuso dell’auto blu, Fregolent (PD): “Montalbano si dimetta”

«Deborah Montalbano si dimetta, c’è un limite a tutto: chi ha la responsabilità di amministrare una comunità non può fare ciò che vuole con i soldi dei cittadini». È quanto chiede Silvia Fregolent, vicepresidente dei Deputati del Partito Democratico sul consigliere del M5S a Torino che ha utilizzato l’auto di servizio per andare a prendere la figlia.

«La classe dirigente dei grillini è purtroppo questa. Non bastava l’incapacità e l’incompetenza della giunta Appendino: emerge ora la malafede e l’arroganza di chi non si fa scrupoli ad utilizzare per motivi personali proprio quelle auto blu che fino a poco tempo fa voleva abolire», conclude Silvia Fregolent.