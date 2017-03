Ad aprile un’assemblea Giunta-cittadini per spiegare linee di bilancio

di Bernardo Basilici Menini

Bilancio, cittadini e periferie. Tre temi particolarmente delicati per la Giunta pentestellata alla guida di Torino, che ha deciso di raccoglierli in un’unica occasione. E’ stato così annunciato che a breve si terrà un’assemblea in cui gli assessori si confronteranno con i cittadini: l’ultima era stata nell’autunno scorso, mentre quella di pochi giorni fa aveva visto la sola presenza dei consiglieri.

Il tema sarà quello del bilancio, che da mesi infiamma le cronache e la politica locale, con botta e risposta e scambi di accuse tra precedente e attuale amministrazione. Ora, inoltre, all’agenda economica si aggiungono i fondi provenienti da Roma, strategici per le decisioni della sindaca. La presentazione delle linee di bilancio sarà quindi al centro del confronto con i cittadini.

Il terzo elemento sono appunto le periferie. Sia perché i nuovi fondi sono destinati alla riqualificazione di queste, sia perché l’incontro si terrà proprio nelle zone a cui Appendino aveva rivolto molta attenzione in campagna elettorale.

Ancora incognita rimane la data, che dovrebbe tuttavia essere compresa tra la fine di marzo e il mese di aprile.