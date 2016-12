Aggressione dei Forconi a Napoli, Laus: “Un gesto che in un paese democratico non può essere tollerato”

di M.D.A

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus, ha condannato l’aggressione al consigliere comunale ed ex deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli, da parte di un gruppo di Forconi.

Laus oltre la solidarietà al capogruppo a Torino ha evidenziato la matrice squadrista: «Qualunque protesta o contestazione deve sempre svolgersi nel rispetto delle persone e delle istituzioni».

«Pur comprendendo lo scontento dei cittadini per il particolare momento politico ed economico in cui si trova il nostro Paese, non condivido – continua Laus – l’atteggiamento inquisitorio, molesto e squadrista usato dal gruppo di attivisti del Movimento 9 Dicembre Forconi».

«La messa in scena è andata al di là del lecito – conclude – arrivando perfino all’aggressione fisica, un gesto che, in un paese democratico, non può essere tollerato».