Al via “Natale coi fiocchi”. Simbolo dei Mercatini di Bolzano, Sacco: “Ci sono problemi più seri, ma se fascista lo facciamo togliere”

di Andrea Doi

Dal primo dicembre al 14 gennaio: per un mese e mezzo i torinesi potranno immergersi nell’atmosfera natalizia con la kermesse di “Natale coi fiocchi”. A dare il via alla manifestazione l’ormai tradizionale accensione dell’albero di 19 metri la sera di venerdì primo dicembre e poi l’apertura delle casette che ospiteranno i mercatini di natale in quattro piazze (piazza Castello, Cortile del Maglio, piazza Solferino, piazza Santa Rita). Mentre in piazza Solferino sarà anche allestita la pista di pattinaggio. Concerti nelle chiese e spettacoli per bambini e animazione artistica nelle strade della città, fino alla sfilata dei Babbi Natale e le Olimpiadi della Befana.

Ma, come accaduto anche l’anno scorso, l’edizione 2017 di “Natale coi fiocchi” non è esente da polemiche. Questa volta a sollevare critiche è il logo della società vincitrice del bando, Mercatini di Bolzano. Infatti nell’immagine, stampata anche su tutti i volantini distribuiti in questi giorni in città, compare come simbolo il Monumento alla Vittoria di Bolzano, eretto durante gli anni del Fascismo, e una M che ricorda quella della firma di Benito Mussolini.

Su quell’immagine ambigua il Partito Democratico e l’Anpi avevano già nelle scorse settimane chiesto dei chiarimenti. E ora arriva la risposta dell’assessore al Commercio Alberto Sacco: «Non sono un esperto di fascismo e di simboli fascisti – ha precisato l’assessore – e anche se la città ha altri problemi che non un logo, faremo le opportune verifiche e se emergerà che quell’immagine è stata usata proprio per richiamare il fascismo chiederemo che venga cambiato».