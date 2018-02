Anche Giorgis diserta l’incontro con CasaPound

di Caterina Garda

Dopo il no dell’esponente di Liberi e Uguali Marco Grimaldi anche il candidato Pd Andrea Giorgis fa sapere che non parteciperà al dibattito al Lombroso 16 in cui a confrontarsi sul tema della cultura è stato invitato anche Federico Depetris, candidato di CasaPound.

«Qualche giorno fa sono stato invitato a partecipare al dibattito “Votati alla cultura” organizzato dal Polo Culturale Lombroso 16. Ho subito accettato l’invito, sia per l’argomento trattato, sia per stima nei confronti degli organizzatori» spiega Giorgis mentre annuncia l’intenzione di non presenziare al dibattito. «Come ho anticipato agli organizzatori, credo che un confronto proficuo e sereno si possa svolgere solo tra persone e forze politiche che si riconoscono nei principi dell’antifascismo, dai quali è nata e sui quali si fonda la nostra democrazia costituzionale. Del resto, la cultura o è plurale e democratica e quindi antifascista, o non è».

«Non si tratta di rifiuto del confronto, -precisa infine Giorgis – ma di necessità che il confronto, pur tra diversi, muova da alcune fondamentalissime e comuni premesse che, purtroppo, CasaPound non condivide».