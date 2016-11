Ancora filtri per i giornalisti in Comune. Maria Grazia Grippo:”Ora basta”

di Giulia Zanotti

Di nuovo problemi per gli operatori dell’informazione in Comune a Torino. A denunciarlo questa volta è Maria Grazia Grippo, consigliera comunale del Partito Democratico, che sarebbe intervenuta in prima persona per permettere a due giornalisti di entrare a Palazzo di Città prima dell’orario di inizio del Consiglio Comunale.

«Dopo quanto denunciato in un’interpellanza nelle scorse settimane devo constatare che oggi ci sono ancora problemi nell’ingresso dei giornalisti a Palazzo», ha detto Grippo.

Della stessa opinione anche il capogruppo di Forza Italia Osvaldo Napoli, per il quale «è impensabile che un Comune grande come Torino non abbia un contatto diretto tra i suoi rappresentanti in Sala Rossa e gli organi di informazione». La questione sarà affrontata domani nella Conferenza dei Capigruppo. Per il momento è stato raggiunto un accordo che permetterà ai giornalisti di entrare a Palazzo di Città un quarto d’ora prima del consiglio comunale.

Le rigide misure di sicurezza avrebbero però creato malumore tra i vigili stessi che sarebbero stufi di essere il “capro espiatorio” di una situazione che non dipende da loro e di ordini che arrivano da altri.