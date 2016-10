Appendino da Dubai: “Stiamo cercando risorse per l’occupazione giovanile”

di Bernardo Basilici Menini

Chiara Appendino parla da Dubai in occasione del Global Islamic Economy Summit, da dove è intervenuta sui temi del lavoro e delle politiche per l’inserimento giovanile.

«Siamo impegnati nella ricerca di risorse economiche e nell’adozione di misure che consentano di ampliare le opportunità offerte dal mondo del lavoro nella nostra città e che assicurino ai giovani occasioni per crescere professionalmente e mostrare le proprie capacità e il proprio valore», afferma la sindaca di Torino».

«Noi con le università e con le aziende e le istituzioni pubbliche e private dobbiamo favorire la creazione delle condizioni perché questo avvenga».

Chiara Appendino è impegnata da ieri in una missione di tre giorni negli Emirati Arabi per il progetto Open for Business, finalizzato all’espansione economia del territorio torinese attraverso l’ingresso di nuove imprese. Previsti ancora per domani una serie di incontri con imprenditori e istituzioni locali.