Appendino e Trump, una coperta per due

di Giulia Zanotti

Cosa hanno in comune Donald Trump e Chiara Appendino? Per ora solo una coperta. Anche se qualcuno è convinto che non manchi molto perché la sindaca la prima premier donna d’Italia, il presidente degli Stati Uniti non ha ancora avuto il piacere di conoscerla. Eppure appaiono entrambi immortalati in un sito di e-commerce e in una pagina Facebook (clicca qui).

Infatti, in queste ore un nuovo “caso” corre sulle onde dei social. Tutto nasce dalla pagina di satira politica “Chiara Appendino che fa cose”, dove un fan ha pubblicato una foto tratta da un sito di una famosa catena di casalinghi in cui si pubblicizza una coperta da divano che copre mani e piedi. Modella di eccezione, con tanto di cagnolino, la sindaca. Ditta produttrice della coperta quella del marito, Marco Lavatelli.

Gli amministratori di “Chiara Appendino che fa cose” raccontano di aver ricevuto, pochi minuti dopo aver pubblicato l’immagine, un avvertimento dalla ditta di Lavatelli in merito alla proprietà del materiale fotografico diffuso sulla pagina, precisando che «il materiale che ritrae i nostri prodotti è di nostra proprietà, pertanto per l’utilizzo da parte di terzi è necessario il nostro consenso». E che se non fosse stato tolto nel giro di poco «l’azienda si riserva fin da subito di tutelarsi nelle sedi opportune».



Peccato che chi predica bene spesso razzola male, dice un vecchio adagio. Già. Perchè sul profilo Facebook in cui si pubblicizza la coperta viene usata una foto di Donald Trump, modificata, per invitare i fan a postare i loro selfie mentre indossano la coperta (clicca qui). Resta ancora da vedere se Trump manderà anche lui una diffida sull’utilizzo dell’immagine. Intanto il presidente, l’unico ad esserlo in questa storia, è avvertito.