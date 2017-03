Appendino e Unia visitano il campo rom di Strada Aeroporto

di Giulia Zanotti

Si sono fermati anche al campo rom di Strada Aeroporto la sindaca Chiara Appendino e il capogruppo M5s Alberto Unia nel corso di una mattinata di ricognizione tra le vie della Circoscrizione 5.

Accompagnati dal Nucleo nomadi della Polizia Municipale e da alcuni rappresentati del campo Appendino e Unia hanno fatto visita alla baraccopoli, prima nella parte croata e poi nell’area abitata dalla comunità bosniaca, interloquendo con gli abitanti e con i vigili che da tempo si occupano della questione dei roghi tossici della zona.

«Le condizioni igieniche e ambientali hanno raggiunto livelli drammatici a causa di un abbandono e di una incapacità di risoluzione del problema evidente nel corso degli anni» ha spiegato Unia.

Gli abitanti del campo rom hanno invece riportato il loro pare sulle politiche assistenzialiste messe in atto fino ad ora dal Comune sostenendo come non abbia migliorato la loro situazione e non abbia risposto ai reali bisogni della comunità.

«La situazione è estremamente complessa e come esponenti della nuova Amministrazione non possiamo chiudere gli occhi come hanno fatto i nostri predecessori. Tuttavia la risoluzione del degrado per essere seria e non solo un tampone, deve essere affrontata con un tavolo di lavoro che stiamo organizzando in modo che il problema sia risolto in tutte le sue componenti».

Nel corso della giornata la sindaca Appendino e Unia hanno visitato anche il quartiere di Borgo Vittoria e Barriera Lanzo accompagnati dai consiglieri di Circoscrizione e incontrando i cittadini e ascoltando i loro punti di vista.