Appendino non si presenta all’incontro con la Circoscrizione 1. Contestati duramente gli assessori

di Andrea Doi

La sindaca Chiara Appendino diserta l’appuntamento con la Circoscrizione 1. Stasera, al Collegio Artigianelli di corso Palestro 14, era attesa la prima cittadina per incontrare gli abitanti di Centro e Crocetta, per un confronto sui progetti e iniziative di sviluppo del territorio.

Dietro al tavolo dei relatori c’erano, assieme al presidente della Circoscrizione Massimo Guerrini, il vicesindaco Guido Montanari e gli assessori Marco Giusta, Federica Patti e Alberto Unia, i quali hanno spiegato che si trattava dell’ultimo incontro con i torinesi perché poi sarebbero stati sospesi i “faccia a faccia” per par condicio per via della campagna elettorale.

E gli assessori hanno spiegato che proprio per questo silenzio pre elettorale la sindaca non si è presentata. A questo punto è scatta la rabbia dei presenti che hanno contestato gli esponenti della giunta, con urla che sono proseguite per oltre venti minuti rendendo difficili gli interventi di pubblico e le risposte degli assessori.

D’altronde erano in molti quelli che aspettavano l’incontro per un confronto con l’amministrazione sulle questioni spinose del territorio. Dai lavoratori dei musei civici e del Borgo Medievale che volevano avere rassicurazioni sul loro futuro, a quelli dell’ospedale oftalmico fino ai commercianti preoccupati dei nuovi progetti per la Ztl. Ma come accaduto la scorsa settimana per la Circoscrizione 4 e in precedenza per la 3 anche questa volta Appendino ha dato forfait.

«Era un incontro molto atteso – spiega Thomas Ponte, capogruppo del Partito Democratico in Circoscrizione 1 – anche perché già due volte lo avevamo rinviato per difficoltà nel trovare una data che potesse andare bene a tutti e anche alla sindaca, ora invece annulla la sua presenza per ragioni di campagna elettorale. Non è di certo un bel segnale, e sinceramente sembra un po’ una scusa e di scarso coraggio. Piuttosto che venire a confrontarsi con cittadini che volevano chiedere ragioni di certe scelte della sua amministrazione si nasconde dietro il silenzio elettorale».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale e segretario torinese del Pd, Mimmo Carretta: «Un’altra occasione persa per la sindaca – dice Carretta – in cui avrebbe potuto smentire almeno se stessa, visto che gli altri sono ormai abituati ai suoi continui “bidoni”, e dimostrare quanto in realtà ci tenga al confronto diretto con i cittadini. Ma a quanto pare non ci crede più neanche lei».