Appendino sui social conferma: “Ho ricevuto un avviso di garanzia per Piazza San Carlo”

di Andrea Doi

Ha affidato ai social network la conferma dell’iscrizione nel registro degli indagati per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno scorso. In una breve nota la sindaca Chiara Appendino scrive: «Pochi minuti fa mi è stato notificato dalla Procura di Torino un avviso di garanzia per i fatti di piazza San Carlo. Offrirò come sempre la massima collaborazione agli inquirenti poiché è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno».

