Appendino vola a Londra alla fiera del turismo: “Occasione preziosa”

di B.B.M.

Dopo Dubai, un’altra missione all’estero per Chiara Appendino. La sindaca di Torino è volata verso Londara insieme all’assessore al Commercio Alberto Sacco per partecipare al World Travel Market, la maggiore fiera europea dedicata al turismo. Appendino ha parlato dalla sua pagina Facebook dell’incontro, definito come «un’occasione preziosa per promuovere la città di Torino e il territorio come meta turistica davanti a centinaia di operatori internazionali che ogni anno si riuscono in questo importante evento e il cui interesse può portare significative ricadute sulla nostra economia».

«Insieme all’Enit – continua la sindaca – è stato inaugurato il padigione italiano nel quale, con Regione Piemonte e Sviluppo Piemonte Turismo, abbiamo uno spazio per puntare i riflettori sulle nostre eccellenze: l’enogastronomia, la cultura, gli eventi e la natura. Nel pomeriggio ci sarà un momento dedicato alle prospettive per lo sviluppo del turismo Lgbt, settore sul quale Città e Regione hannno deciso di puntare»