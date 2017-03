“Archiviato”, il film No Tav a Palazzo civico

di B.B.M.

Se il messaggio era già stato lanciato mesi fa, con l’uscita della Città dall’Osservatorio, oggi viene ribadito: la maggioranza pentestellata al governo della città è schierata senza se e senza ma contro la Tratta ad alta velocità Torino-Lione.

In questo caso il tutto riguarda “Archiviato. L’obbligatorietà dell’azione penale in Val di Susa”, considerato, appunto, il film-documentario dei No Tav, che sarà presentato il prossimo lunedì 13 marzo, alle ore 11.30, nella Sala delle Colonne di Palazzo civico.

L’invito alla partecipazione proviene dagli stessi consiglieri comunali pentastellati, che presenzieranno alla presentazione insieme a Claudio Novaro, uno dei legali che negli anni ha difeso i No Tav.