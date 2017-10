Assessore Rolando: “Tranquilli perchè abbiamo agito secondo le norme”

di A.D.

Ripete le stesse parole usate dalla sindaca Chiara Appendino all’uscita dalla procura nella serata di ieri, l’Assessore al Bilancio Sergio Rolando la mattina dopo gli avvisi di garanzia per falso ideologico in atto pubblico sulla vicenda Ream.

Rolando è apparso sereno e ha espresso la sua «piena fiducia nell’operato dei magistrati» aggiungendo di essere a loro disposizione: «quando sarò convocato risponderò a tutte le domande».

L’assessore si è dimostrato anche convinto della linea difensiva tenuta dai legali, facendo riferimento alla norma della competenza finanziaria potenziata: «Dal 2015 la Città applica il decreto legislativo 118 del 2011 secondo cui una entrata e una uscita si iscrivono quando il debito o il credito diventano esigibili. Tutto quello che abbiamo fatto nel bilancio segue questa regola. Come abbiamo sempre detto e scritto in tutte le delibere».