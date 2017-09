Assestamento di Bilancio, Gtt e Infrato: il voto rinviato a mercoledì per un errore

di A.D.

Un errore o un malfunzionamento del sistema di voto. Poco importa la causa se alla fine il risultato non cambia, e cioè che il voto per l’assestamento generale al bilancio, Gtt e Infrato, è rimandato a mercoledì.

Accade infatti che durante il consiglio comunale i trecento emendamenti presentati dal Capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca non sono stati accorpati in un unico emendamento perchè al momento della votazione la maggioranza non riesce a raggiungere il numero 21 di voti. All’appello mancano quelle di due consigliere, Monica Amore e Valentina Sganga. In realtà le due consigliere grilline dicono di aver premuto il tasto per esprimere la preferenza relativa all’accorpamento ma che qualcosa non avrebbe funzionato. Si era temuto per i consiglieri comunali una lunghissima notte evitata grazie al rinvio di mercoledì, dopo che Ricca ha acconsentito a ritirare i 300 emendamenti che si sarebbero dovuti votare uno per uno, con una vittoria più netta dell’ostruzionismo del Carroccio.