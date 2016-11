Auto blu di Montanari nel posto dei disabili, le scuse arrivano… dall’autista

di Bernardo Basilici Menini

Chi ricopre incarichi politici e dirigenziali, di solito, si prende verso l’esterno la responsabilità delle azioni dei propri sottoposti. Oggi a Torino che accade il contraio.

«Mi sono fermato con l’auto per qualche istante sulle strisce gialle, restando a bordo, in attesa di ripartire, pronto a lasciare libero lo spazio». E’ in questo modo che arrivano le scuse di R.V., l’autista dell’auto blu di Guido Montanari, finito al centro delle polemiche per l’automobile parcheggiata nel posto riservato ai disabili. Dopo l’accendersi della questione, il vicesindaco aveva scaricato la colpa su di lui, l’autista della propria macchina di servizio.

«Mi spiace moltissimo che involontariamente il mio comportamento abbia messo in imbarazzo l’Amministrazione comunale» ha aggiunto l’autista, che ha poi chiesto scusa all’amministrazione comunale e al consigliere della Circoscrizione VIII Alessando Lupi, che ha scattato la fotrografia.

A commentare la vicenda c’è Claudio Lubatti, del Partito Democratico: «Che pena. Il Vicesindaco scarica sull’autista … il forte con i deboli … Si vergogni!».