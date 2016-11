Auto, calo di vendite: Fca noleggia ai privati

La Fca ha deciso di noleggiare le proprie auto ai privati. Si corre ai ripari visto il calo delle vendite: così sarà possibile avere una 500 o una Tipo, pagando un canone mensile.

I privati potranno noleggiare la 500 a 199 euro e la Tipo a 249 euro al mese, sia benzina, che Gpl o 1300 diesel. Non è richiesto un anticipo e il contratto avrà la durata di 4 anni, ma dopo un anno si può ridare l’auto indietro senza pagare alcuna penale.

«È la nostra risposta a un momento molto particolare – ha spiegato Gianluca Italia, responsabile Fca per il mercato italiano – Stiamo reagendo con un investimento importante. È una tattica per raggiungere un obiettivo strategico, il nostro dovere in Italia che è quello di rigenerare domanda. Vediamo cosa succede»,

Nel canone sono inclusi quattro anni di copertura Rca, quattro anni di bollo e quattro di assistenza stradale più l’app leasys, società di noleggio del gruppo Fca. Se si aggiungono altri 80 euro si ha la copertura furto incendio, la riparazione danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria..