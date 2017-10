Avvisi di garanzia Gtt, le reazioni della politica. Alberto Morano: “Impatto significativo anche sui conti e sui crediti verso il Comune”

di G.Z.

«Come in altre circostanze anche questa volta non commento l’attività della Magistratura», così il consigliere Alberto Morano si è espresso in merito agli avvisi di garanzia recapitati a nove dirigenti di Gtt. Il notaio ha ricordato anche come «circa un anno fa avevo presentato alla Procura della Repubblica di Torino e al Procuratore della Corte dei Conti un dettagliato esposto, avendo ravvisato nel raffronto fra il Bilancio del 2015 della Società GTT ed il Bilancio 2015 della Città di Torino alcuni significativi disallineamenti».

«Questa vicenda ha un impatto significativo sui conti di Gtt in relazione alla partita dei crediti contestati al Comune di Torino, che avrebbe dovuto accertare prima che fossero dovuti o no», conclude Morano.