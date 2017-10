Avvisi di garanzia Gtt, le reazioni politiche. Ricca (Lega Nord): “Da anni denunciavamo mala gestione di quello che era solo un votificio”

di G.Z.

E’ il capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale Fabrizio Ricca il primo dei politici torinesi a commentare la notizia dei nove avvisi di garanzia consegnati questa mattina ai vertici di Gtt con l’accusa di falso in bilancio relativo all’esercizio 2015. «Quanto accaduto non ci sorprende affatto – afferma Ricca – Abbiamo passato anni, inascoltati dall’allora maggioranza, a denunciare la mala gestione del Gruppo Torinese Trasporti, un’azienda che prima di far girare i pullman faceva girare i voti per il Partito Democratico, un vero e proprio votificio».

«Restiamo garantisti e non esprimiamo giudizi sul lavoro dei magistrati, ma troviamo comunque paradossale che 24 ore prima della notifica degli avvisi i vertici Gtt insieme al sindaco ci hanno raccontato di aver risparmiato soldi migliorando il servizio e ci hanno illustrato come sarà il futuro del trasporto pubblico a Torino. Peccato che quello dell’azienda è sempre più oscuro» ha concluso Ricca.