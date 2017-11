Avvisi di garanzia per piazza San Carlo, M5s torinese: “Piena fiducia in Appedino”

di Giulia Zanotti

Si stringe attorno a Chiara Appendino il Movimento cinque stelle di Torino dopo la notizia dell’avviso di garanzia ricevuto per i fatti del 3 giugno in piazza San Carlo.

Il primo a farlo è il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci che precisa come «mai è mancata la fiducia nell’operato della magistratura. Sono passati mesi da quella drammatica notte e, per tutto questo tempo, mi sono chiesto chi o cosa abbia fatto scoppiare il panico generale in piazza, spero di avere al più presto delle risposte». Il pentastellato rivolge poi un messaggio alla sindaca: «Cara sindaca so quanto ami questa città e il grande lavoro che stai facendo. Continua così, sono certo che tutti insieme arriveremo presto alla verità».

Anche il gruppo consiliare del Movimento Cinque stelle ha espresso la propria «fiducia nella magistratura che sta indagando» ma soprattutto la «completa fiducia nella sindaca Appendino, certi che lei sia la prima a voler accertare la verità su quanto accaduto quella tragica sera».