Basta con la retorica politica: parliamo chiaro ai torinesi

di Alberto Morano

Ho letto con grande attenzione ed interesse l’intervista al Professor Luca Ricolfi pubblicata sul Corriere della Sera di oggi.

Il professore porta al centro dell’attenzione e del dibattito politico torinese due elementi che, al di là delle appartenenze politiche, dovrebbero interessare i Torinesi e chiunque abbia a cuore le sorti della nostra Città.

Innanzi tutto il professore sottolinea che Torino ha un debito “mostruoso” di cui, a Suo parere, nessuno vuole occuparsi.

Al riguardo in più occasioni ho sottolineato come l’indebitamento consolidato della Città abbia raggiunto una cifra che supera i 5 miliardi e 800 milioni di Euro e cioè oltre 6.500 Euro di debito pro capite, che fanno di Torino la città capoluogo più indebitata d’Italia (fonte Sole 24 Ore, Ufficio Studi CGIA di Mestre e Bilancio Consolidato della Città relativo al 2016 approvato a Dicembre 2017).

In merito sottolinea il Professore come la classe politica Torinese non voglia occuparsi di questo problema, come se lo stesso, non parlandone, si risolvesse da solo.

In realtà è un dato di fatto, incontestabile, che il rilancio di Torino non può prescindere dal risanamento della situazione debitoria della Città.

Occorre quindi abbandonare un approccio ideologico e porre la riduzione dell’indebitamento della Città al centro del dibattito e delle future scelte di politica amministrativa (si veda quanto da me scritto su questa pagina Facebook in data 1 settembre 2017 “Risanare il debito è possibile: le mie proposte”).

Il secondo aspetto sottolineato dal professor Ricolfi riguarda la perdita di “qualità” della Città e, a riprova di ciò, il Professore evidenzia come studi professionali, istituti di sondaggio, eventi culturali ed i giovani in cerca di lavoro tendano a spostarsi a Milano o all’estero.

Anche in questo caso siamo in presenza di un dato di fatto inoppugnabile che trova riscontro negli eventi di tutti i giorni e che occorre affrontare con serietà e consapevolezza, certi che ogni problema ha una soluzione, ma che fingere che il problema non esiste non è la soluzione.

Un terzo aspetto che dev’essere attentamente valutato, se si vuole provare ad affrontare un serio discorso finalizzato al rilancio della Città è quello della diminuzione ed invecchiamento della popolazione di Torino e della sempre più alta incidenza di cittadini stranieri a basso reddito.

In sintesi, tre sono i macro problemi di Torino: l’indebitamento eccessivo, l’invecchiamento della popolazione e la perdita di qualità.

Questi tre elementi interagiscono fra di loro e si alimentano e forniscono l’immagine di una città in continuo declino.

Invertire la tendenza è sicuramente possibile, ma sarà un percorso lungo i cui risultati si vedranno probabilmente fra dieci anni, sempre che la classe politica Torinese abbia il coraggio di parlar chiaro, non abbia paura dell’eredità del passato e metta il risanamento della Città al centro del progetto Torino 2030.

Nella stessa direzione dovrà muoversi la borghesia illuminata abbandonando la tutela e la difesa degli interessi particolari a vantaggio dello sviluppo di Torino.

Per cui ben vengano i contributi di persone illuminate quali l’intervista del professor Ricolfi al Corriere della Sera.